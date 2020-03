A era Adilson Batista no Cruzeiro terminou. Agora a realidade celeste passa pelo trabalho do técnico Enderson Moreira e sua comissão técnica, novas peças estratégicas dentro do departamento de futebol do clube, que se mexe durante a interrupção no calendário - por causa da pandemia do coronavírus - para acelerar processos visando alcançar o objetivo maior nesta temporada: retorno à Série A do Campeonato Brasileiro.

O interlocutor do Conselho Gestor no departamento de futebol do Cruzeiro, o empresário Carlos Ferreira, entende que a mudança no comando técnico da equipe se deu pela falta de resposta em campo no que tangiu o trabalho do antigo treinador.

“Sabíamos que teríamos um início de temporada difícil, com muitos jovens da base e a falta de entrosamento do elenco. Esperávamos que este entrosamento chegasse, mas a evolução não foi a esperada. Por isso, o conselho gestor resolveu agir e substituir o treinador. O momento é propício e dá tempo para a adequação do cronograma de trabalho do novo técnico e o diretor de futebol. Eles chegam para desenvolver este trabalho, de acesso à Série A e o desenvolvimento das categorias de base”, comentou.

Ferreira terá o seu lado agora no departamento de futebol o diretor Ricardo Drubscky, um dos responsáveis pela contratação do técnico Enderson Moreira. E as reuniões visando ao planejamento em busca da retomada da vaga na Primeira Divisão (assim que o calendário for retomado) começaram na próxima segunda-feira, com encontros regulares entre Ferreira, Drubscky e Moreira.

Além desses, assim como adiantou o Hoje em Dia, André Argolo, CEO do Conselho Gestor cruzeirense, trabalhará mais de perto também na Toca II.

A experiência de Argolo nos bastidores da bola fizeram com que os gestores do clube, até para "dar mais tarimba" ao departamento de futebol, demandassem uma interlocução maior de André com Carlos Ferreira. É que o atual responsável pela pasta chegou agora nesse meio, não tem tanta vivência, e a intenção dos dirigentes é minimizar os erros de um setor que recebeu muitas críticas nos primeiros meses do ano.

“Existe um alinhamento entre nós e existe o compromisso de se fazer o melhor pelo Cruzeiro. Isso é importante e é o que guia os nossos trabalhos. Agora, este planejamento está sendo repassado e será melhorado pelos novos profissionais que chegam ao Clube. A mesma fórmula de sucesso que o núcleo gestor teve na parte financeira e administrativa será aplicada e tenho certeza que o Cruzeiro terá também grandes resultados na área esportiva. Peço à nossa torcida que tenha um pouco de paciência com os jovens da base, pois eles certamente trarão bons frutos para o clube e com eles vamos construindo nossas próximas temporadas”, concluiu comentou Carlos Ferreira.

Críticas

Muitos torcedores e até pessoas ligadas ao futebol falaram com contundência nos últimos meses que o Conselho Gestor realiza um bom trabalho na área administrativa. Porém, no futebol, o grupo estava deixando a desejar. Até mesmo o técnico Adilson Batista em sua coletiva pós-demissão chegou a dizer isso: "Rezo, o clube está precisando urgentemente de um presidente, porque hoje tem oito gestores e todos querem dar palpite no futebol", criticou depois da derrota da Raposa por 1 a 0 para o Coimbra, no estádio Independência.

E justamente por isso que Carlos Ferreira receberá a ajuda nesse momento de reformulação do departamento de futebol.

"O Cruzeiro vem estudando algumas mudanças na forma de atuação do conselho gestor com o departamento de futebol. O grupo gestor opina em alguns assuntos importantes, mas não é fato que todos os gestores estivessem resolvendo as questões do futebol. Essa alteração ainda não está totalmente finalizada, mas a intenção é designar alguns nomes do Conselho Gestor, ao lado do diretor André Argolo, para dar um apoio”, diz parte da nota oficial enviada ao Hoje em Dia pelo Cruzeiro na última quarta-feira.

Base

A política de contratações do Cruzeiro com a chegada de Enderson Moreira seguirá a métrica do começo do ano. Os jovens serão aproveitados, mas haverá busca por atletas de qualidade, experientes, e que possam agregar valor pela técnica e não só pela idade.

“A base forte não deve ser um foco apenas para este momento, mas sim para as futuras gestões e a vida do Clube. Isso, aliado a jogadores mais tarimbados e um trabalho com pessoas competentes e experientes, alinhadas à filosofia do Cruzeiro, serão a receita para um sucesso duradouro. É preciso nos ater ao planejamento”, completou Carlos Ferreira.