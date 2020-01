A manutenção da parceria entre Cruzeiro e Mineirão em 2020 foi discutida pela primeira vez nesta sexta-feira (3). O Núcleo Dirigente Transitório, que passou a gerir o clube celeste após a renúncia de Wagner Pires de Sá, se apresentou à cúpula diretiva do estádio em um encontro que serviu para um início de alinhamento, tendo em vista à manutenção dos jogos da Raposa no Gigante da Pampulha nesta temporada.

Segundo apurou o Hoje em Dia, o convite para a conversa foi feito pelo próprio Cruzeiro, que chamou o gestor do Mineirão,

Samuel Llouyd, à sede administrativa do clube. E ficou acertado que na próxima semana números seriam "colocados à mesa" para que as negociações "ganhassem mais corpo".

No prédio onde está todo o "coração administrativo" estrelado estiveram no bate-papo com Lloyd três dos principais membros do Núcleo Dirigente Transitório: o presidente Saulo Fróes, o vice Vittorio Medioli e o responsável pelas áreas administrativa e financeira Emilio Brandi.

O presidente interino do Cruzeiro, José Dalai Rocha, também esteve na sala de reunião, que acontece em um momento crucial.

É que a pré-temporada cruzeirense se inicia em 6 de janeiro, e no dia 21 já está marcado o primeiro compromisso da Raposa, contra o Boa Esporte, às 21h30, justamente no Mineirão.

Em contenção extrema de gastos pela enorme crise financeira, o Cruzeiro analisará qual o melhor local para mandar seus jogos.

Há possibilidade de determinadas partidas, as de menor porte, serem disputadas no Independência. Por isso a reunião entre cruzeirenses e membros do Gigante da Pampulha.

Um ex-funcionário do Cruzeiro, agora na equipe de trabalho do Mineirão, esteve junto de Samuel Lloyd no encontro. Trata-se de Wilson Júnior, que de 2008 a 2018, fez parte da equipe de marketing da Raposa.

Júnior deixou o cargo no clube celeste após a eleição de Wagner Pires de Sá, quando diversos funcionários foram desligados pela chegada de um novo presidente.