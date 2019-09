O próximo sábado (14) será especial na capital mineira. Um mega evento de atividade física acontecerá no Quiosque 39, localizado na Região da Pampulha. A Academia Conceito Fitness convidou as renomadas meninas do Get in Shape (@danitonette, @romezencio e @samiatolentino) e o "personal dos jogadores" Rodrigol para um super aulão de treinamento funcional e Fit Dance.

Além da prática esportiva, o evento oferecerá também vários stands dos patrocinadores, com degustações, vendas e brindes de produtos, e também um espaço especial reservado para as crianças. Haverá também área de convivência, Dj, presença de vários personagens do mundo fitness e um clima que promete ser de "astral surreal", como classificam os organizadores.

Serviço:

Endereço: Quiosque 39 - Av. Heráclito Mourão de Miranda, 3437-3461 - Bandeirantes (Pampulha), Belo Horizonte - MG, 31365-283

Telefone: (31) 99228-7794

Data: 14/09 - Sábado

Investimento: R$ 49,00

Abertura do evento: 8h

Vendas no Sympla: Clique para entrar