Pelo estilo de jogo de Corinthians e São Paulo, são grandes as chances da final do Campeonato Paulista ser decidida em jogadas pelo alto neste domingo, em Itaquera. Do lado do Corinthians, o técnico Fábio Carille aposta as suas fichas em Gustavo, 1,86m de altura. No São Paulo, Cuca confia no jogo aéreo do equatoriano Arboleda, 1,87m.



Gustavo é o quarto jogador de linha mais alto do elenco alvinegro, atrás somente de Pedro Henrique (1,87m), Renê Junior (1,89m) e Richard (1,91m). Além da estatura, o jogador se destaca pela impulsão.



Do lado do São Paulo, somente dois atletas são mais altos do que Arboleda: Jucilei (1,88m) e Gonzalo Carneiro (1,94m). O equatoriano, no entanto, tem como diferencial o ótimo senso de posicionamento na área.



Artilheiro do Corinthians na temporada com oito gols, Gustavo tentará acabar com um incômodo jejum na decisão do Estadual. Após início de ano arrasador, o atacante não balança as redes há seis jogos, desde o dia 24 de março, no jogo de ida das quartas de final diante da Ferroviária. A final do Paulista, portanto, pode acabar se transformando em um momento de afirmação para o atacante.



A queda de rendimento de Gustavo nas últimas partidas reflete o momento ruim do Corinthians. Sem marcar um único gol há quatro jogos, o time chega à última rodada do Campeonato Paulista pressionado.



Até por causa da postura defensiva da equipe, Gustavo tem contribuído bastante na marcação nos últimos jogos. O atacante, apesar de ser a referência do time na área, tem sido pouquíssimo acionado e praticamente não pegou na bola.



Na última quarta-feira, Gustavo foi poupado pelo técnico Fábio Carille e não atuou na derrota por 1 a 0 para a Chapecoense, pela Copa do Brasil. O treinador revelou que cogitou a possibilidade de colocar o atacante no segundo tempo, mas desistiu para não expor o time. Agora, Carille terá o atacante 100% fisicamente para fazer a diferença no clássico em Itaquera.



Entre os oito gols do atacante no ano (quatro no Paulista, três na Copa do Brasil e um na Copa Sul-Americana), um foi marcado diante do São Paulo, na vitória por 2 a 1 pelo primeiro turno do Estadual. O centroavante, inclusive, disse depois daquele jogo que a comissão técnica do Corinthians o havia alertado que o goleiro do São Paulo, Tiago Volpi, costumava sair "um pouco estabanado" do gol. Naquela partida, o goleiro falhou justamente numa bola pelo alto e Gustavo, atento, soube aproveitar a chance para desempatar a partida.



EQUATORIANO EM ALTA - Já Arboleda é a personificação da nova fase tricolor. O equatoriano chegou a amargar o banco de reservas nos tempos de Diego Aguirre, hoje é titular absoluto e fundamental para o esquema de Cuca e Mancini.



No domingo passado, por exemplo, deixou o gramado como um dos melhores em campo e uma de suas missões foi justamente grudar em Gustavo. Suas participações ajudam a explicar a boa fase defensiva da equipe tricolor.



E assim como Gustavo tem ajudado o Corinthians na defesa, Arboleda também auxilia o São Paulo no ataque, principalmente nas bolas alçadas para a área. Ele já marcou cinco gols pelo clube, sendo um neste ano. As boas exibições - que fazem a torcida apelidá-lo de "Arbolenda" - já começam a despertar a atenção dos clubes do exterior.



No ano passado, o São Paulo acertou a renovação de contrato do jogador e o novo vínculo vai até 2022. Foi uma forma encontrada para se proteger as ofertas europeias.



O próprio zagueiro revelou que existe a possibilidade de ser negociado no meio do ano, mas, por enquanto, tudo não passa de especulação. O fato é que, se conquistar o Paulistão, a valorização será ainda maior.