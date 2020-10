Adversário do Cruzeiro neste domingo (25), às 16h, nos Aflitos, o Náutico não terá o técnico Gilson Kleina à beira do campo. O treinador testou positivo para Covid-19 e desfalca sua equipe no confronto direto na parte de baixo da tabela na Série B do Campeonato Brasileiro.

"Estou me sentindo cada vez melhor. Vou cumprir todo o protocolo e logo estarei de volta. Não estarei fisicamente, mas atuando diretamente aqui da minha casa”, destacou o comandante do Timbu.

O Cruzeiro, por sua vez, não terá o zagueiro Manoel, também afastado por conta da Covid-19.

O Náutico é o 16° colocado da competição, com 18 pontos, dois a mais que o Cruzeiro, o 18°.