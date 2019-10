A convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 21 de outubro, às 19h, no Ginásio do Parque Esportivo do Barro Preto, feita nesta sexta-feira (4) pelo presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá, pode acabar se transformando num tiro no pé.

Seu ato foi uma reação à convocação de uma reunião do Conselho Deliberativo, para o mesmo dia e horário, mas num hotel de Belo Horizonte, feita pelo presidente do órgão, Zezé Perrella, que tem como objetivo principal tratar do afastamento de toda a diretoria eleita em outubro de 2017 para comandar o clube no triênio 2018/2019/2020.

A CONVOCAÇÃO DE WAGNER PIRES DE SÁ NESTA SEXTA-FEIRA (4) CLIQUE PAREA AMPLIAR

Um estudioso do Estatuto do Cruzeiro desde a segunda metade dos anos 1960, quando foi chamado pelo então presidente Felício Brandi para fazer uma modernização do documento, o ex-presidente Gilvan de Pinho Tavares, um dos líderes da oposição cruzeirense, garante que a convocação feita por Wagner Pires de Sá contém matérias que não são para ser tratadas em uma Assembleia Geral Extraordinária.

“Na convocação, ele (Wagner Pires de Sá) está colocando matérias que não têm relação alguma com a Assembleia Geral. Não tem sentido nenhum. Talvez seja para tirar os conselheiros que apoiam ele da reunião do Conselho Deliberativo que acontece no mesmo dia e horário, mas isso pode ser um tiro no pé. O afastamento precisa da maioria simples para ser aprovado. Se os apoiadores dele não comparecerem, pode acontecer uma unanimidade”, explica Gilvan de Pinho Tavares.

O ex-presidente, que na eleição de outubro do ano passado apoiou Wagner Pires, mas depois se disso traído por causa da entrega do futebol do clube a Itair Machado, afirma ainda que a convocação feita pelo atual presidente cruzeirense é mais uma demonstração de desrespeito ao Conselho Deliberativo.

“Entendo que a convocação dessa Assembleia Geral é mais um desrespeito ao Conselho Deliberativo por parte do presidente do Cruzeiro. Se já havia uma convocação, com ele sendo notificado, ele não poderia marcar uma Assembleia Geral para o mesmo dia e mesma hora com um objetivo que não atende em nada ao Cruzeiro”, opina Gilvan.

Estatuto

A convocação de Wagner Pires de Sá foi com base no parágrafo 2º do art. 8º do Estatuto do Cruzeiro. A diretoria do clube foi procurada via a assessoria de imprensa e foi informada de que a cúpula cruzeirense estava reunida discutindo o assunto. Assim que for passada a posição do clube ela será acrescentada à matéria.

Veja o que diz o Estatuto do Cruzeiro nos artigos 6º e 8º:

CLIQUE PARA AMPLIAR