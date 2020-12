Rebeca Andrade e Flávia Saraiva, duas das principais ginastas brasileiras, testaram positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e não puderam participar do Torneio Ginástica Artística 125, realizado pelo departamento do Flamengo neste sábado (5), no Rio de Janeiro. A dupla faz parte da equipe da modalidade do Rubro-Negro carioca.

A confirmação do contágio das duas jovens atletas veio pela treinadora brasileira de ginástica artística Georgette Vidor. “Esse torneio é uma iniciativa nossa para ter um objetivo em um ano tão difícil de pandemia. Infelizmente Rebeca e Flávia estão com a covid-19. E ficamos sem elas nesse momento”, disse Georgette Vidor, para a equipe da FlaTv.

Assintomáticas

A assessoria de imprensa do clube da Gávea confirmou que Rebeca Andrade e Flávia Saraiva estão assintomáticas e já foram afastadas das dependências do clube, estando em isolamento. A expectativa é que as duas voltem aos treinamentos de forma gradual, mas ainda sem a confirmação de uma data.

Flávia Saraiva tem 21 anos e é especialista no solo e na trave. Até o momento, ela é a única ginasta brasileira classificada para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

Rebeca Andrade, também de 21 anos, é especialista no salto e nas barras assimétricas. Ela deve ser uma das atletas verde e amarelas no Pan-Americano da modalidade de maio de 2021, que valerá vaga para Tóquio.

