O Cruzeiro deve ter uma disputa pela presidência, apesar da decisão do Núcleo Dirigente Transitório de não ter representante na eleição de 21 de maio. O empresário Giovanni Baroni, que inicialmente seria um dos quatro candidatos ao comando do Conselho Deliberativo, provavelmente vai concorrer com o advogado Sérgio Santos Rodrigues. A notícia foi divulgada inicialmente pelo Superesportes e confirmada pelo

“Terça-feira vou anunciar minha candidatura se será à presidência do clube ou do Conselho. O Serginho está fazendo aliança com a Família União e o Zezé Perrella e vou brigar contra isso. Vou lutar pelo Cruzeiro”, garantiu Baroni em contato telefônico com a reportagem.

Nos bastidores do clube já é dada como certa sua candidatura à presidência do clube, mas ele prefere anunciar o que fará na próxima terça-feira (14). “Vamos ter uma reunião com o Conselho Gestor na próxima segunda-feira, às 16h, na sede administrativa do Barro Preto. Depois deste encontro vou tomar minha decisão”, afirma o empresário.

Com a saída de Emílio Brandi da disputa, Giovanni Baroni surge como o provável candidato do grupo: “Já conversei com eles. Se ganhar a eleição, o Conselho Gestor permanece comigo. Seria muito complicado o Conselho Gestor sair agora. Mas na terça-feira revelo minha decisão”.

Na eleição de outubro de 1997, Giovanni Baroni foi um dos vices de Sérgio Santos Rodrigues, que perdeu para Wagner Pires de Sá. Depois, eles se desentenderam, sendo que o empresário teve a relação abalada também com Zezé Perrella.