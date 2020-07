O Cruzeiro está perto de anunciar mais uma contratação. O lateral-esquerdo Giovanni, velho conhecido do técnico Enderson Moreira, desembarcou em Belo Horizonte para realizar exames médicos e, caso aprovado nos testes, assinar contrato com a Raposa até o fim de 2021.

A informação da chegada de Giovanni à capital mineira foi noticiada pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Hoje em Dia. O jogador de 31 anos estava no Bahia e seu contrato com o time de Salvador termina no fim deste mês.

Caso tenha o vínculo firmado com o Cruzeiro será a terceira vez que Giovanni trabalhará com o técnico Enderson Moreira. O lateral vestiu a camisa do Fluminense sob o comando do trienador em 2015, depois no América entre 2017 e 2018.

Pelo Flu o lateral venceu a Primeira Liga, em 2016, e com a camisa do Coelho foi campeão da Série B de 2017.

Na Toca II os concorrentes de Giovanni pela titularidade no lado esquerdo da defesa são: João Lucas, contestado pela torcida, Marcelo Hermes, que também não tem tanto cartaz, e Patrick Brey, que também pode atuar como meia.

A contratação de Giovanni é um pedido de Enderson Moreira, tendo em vista a escassez de oportunidades no mercado para a posição e, também, a questão financeira.

O Cruzeiro voltará a jogar depois de quatro meses contra a URT, no dia 26 de julho, como mandante, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro.

A estreia da Raposa na Série B está marcada para 9 de agosto e o adversário será o Botafogo de Ribeirão Preto.