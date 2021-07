O Cruzeiro terá um desfalque para o jogo contra o Remo, na terça-feira (20), às 19h, no Baenão, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acionado no segundo tempo, o meia Giovanni recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão.

O atleta vinha sendo titular até o empate com o Botafogo, por 3 a 3, no último dia 10, quando cometeu uma penalidade nos acréscimos, cedendo a igualdade no placar ao time alvinegro, no Engenhão.

O próximo desafio é um confronto direto contra a zona de rebaixamento, já que o Remo também está na parte de baixo da tabela de classificação.