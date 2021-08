Giovanni marcou o gol da vitória celeste sobre o Brusque Giovanni marcou o gol da vitória celeste sobre o Brusque

Depois de novos jogos seguidos sem vencer, o Cruzeiro encerrou o jejum na Série B do Campeonato Brasileiro no último fim de semana, vencendo o Brusque, fora de casa, por 2 a 1. Muitas pessoas trataram dois fatores como primordiais para a recuperação celeste: a chegada e estreia de Vanderlei Luxemburgo como novo técnico estrelado e o pagamento dos salários atrasados aos atletas. Inclusive, o próprio treinador da Raposa afirmou, em entrevista coletiva após o triunfo, que o acerto dos vencimentos foi importante para a mudança.

No entanto, para o meio-campista Giovanni, autor do gol da vitória sobre o Brusque, o pagamento dos salários atrasados não fez diferença na postura do time. "O elenco sempre foi comprometido, nossa equipe é muito boa, com grandes jogadores, mas infelizmente não estávamos conseguindo os resultados. A bola batia na trave, não entrava, tivemos uma sequência grande de empates e isso acabou nos atrapalhando", declarou, em entrevista coletiva nesta tarde.

"Nos foi passado que as pendências que o clube devia seriam quitadas, e aos poucos o clube está fazendo isso. Não foi passado muito mais porque tínhamos um jogo muito importante e precisávamos focar no nosso adversário, o Brusque. Acho que durante toda a semana as coisas vão dar certo e a diretoria vai quitar todos os salários atrasados. Isso que foi passado para todos nós", completou Giovanni.

Recuperado e fora da zona de rebaixamento, no 15º lugar, o Cruzeiro se prepara para o duelo direto com o Vitória, 17º colocado e primeiro time no Z-4, apenas três pontos atrás, nesta quarta-feira (11), às 19h (de Brasília).