O tento anotado aos 4 minutos do segundo tempo contra o Brusque, nesta terça-feira (9), no Mineirão, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, alçou o meia Giovanni ao posto de artilheiro do Cruzeiro na competição.

Com o golaço em cima dos catarinenses, o armador igualou a marca de Marcelo Moreno no torneio. Cada um deles tem cinco bolas na rede nesta edição da Segunda Divisão.

Na temporada, Giovanni é o terceiro artilheiro da equipe, ao lado de Felipe Augusto, com cinco gols, cada. Os dois aparecem atrás de Matheus Barbosa, que anotou sete e não faz mais parte do elenco celeste, e Marcelo Moreno, com seis.

