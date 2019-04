O segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e América, que acontecerá no Mineirão, no próximo domingo (07), será decisivo e o fator físico deve ser fundamental para definir quem avança para a grande final do Estadual. As duas equipes enfrentam problemas no que se diz respeito ao condicionamento de seus atletas

O Coelho, que perdeu a primeira partida, precisa vencer por pelo menos dois de diferença para chegar à final. Para buscar tal feito, o técnico Givanildo Oliveira ainda espera contar com o lateral direito Leandro Silva, titular absoluto da posição, que vem desfalcando a equipe nos últimos jogos e dando lugar ao jovem Ronaldo.

O volante Juninho, parte da espinha dorsal do time, é outro que desfalcou a equipe no último domingo. Ele sofreu uma lesão muscular diante da Caldense e seu retorno é visto como menos provável. Cria da base, Christian foi o substituto escolhido e deve jogar novamente caso Juninho realmente não se recupere a tempo.

Esperança de gols e criação no meio campo do Coelho, o jovem Matheusinho também gera preocupação por sua condição física. O meia era dúvida para a primeira partida da final por desgaste. Mesmo poupado do treino de quinta-feira (28), ele foi pro jogo, mas acabou sendo substituído.

Cruzeiro

Enquanto o Coelho tem a semana livre para se preparar para a decisão de domingo, a Raposa tem um importante compromisso pela Copa Libertadores. A sequência de jogos importantes preocupa o técnico Mano Menezes, que admitiu rodar a equipe nos próximos compromissos.

No jogo do Independência, o comandante celeste poupou o meia Rodriguinho e o lateral-direito Edilson. Thiago Neves e Deivid ainda aprimoram a parte física para serem utilizados novamente por Mano.

Hugo Lobão

Sob supervisão de Alexandre Simões