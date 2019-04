Givanildo Oliveira definiu o clássico de sábado (6) contra o Cruzeiro como o jogo que vale o semestre. As equipes se enfrentam às 19h no Mineirão pela segunda partida das semifinais do campeonato.

”É um jogo que vale, pois se não vencermos pelo placar necessário, estamos fora. Portanto, vale muito. Para jogar o último confronto, que vale mais, precisamos passar desse”, disse o comandante do Coelho.

O “Rei do Acesso” deve contar com os dois laterais considerados titulares de sua equipe. João Paulo e Leandro treinaram normalmente e apesar da cautela do treinador, que espera a avaliação final do departamento médico, não devem ser problemas para o grande duelo no Gigante da Pampulha. Givanildo explicou que Leandro deve voltar não apenas por sua experiência.

“Penso que se o jogador já passou de 16 anos, já é um homem. Em relação ao Leandro, não é porque ele tenha mais idade que o Ronaldo, mas porque ele é o titular e saiu da equipe por contusão. Então, o Leandro está voltando a treinar nesta semana, trabalhando bem. Agora, vamos torcer e aguardar a liberação definitiva dos médicos”, explicou o treinador.

Reconhecendo a significativa vantagem conquistada pela Raposa no primeiro jogo, que obriga seu time a derrotar o badalado Cruzeiro por pelo menos dois gols de diferença, o experiente comandante admitiu que a missão de seus comandados é difícil, mas demonstrou confiança em sua equipe.

“vejo que o grupo está entusiasmado e acreditando, o que é o mais importante. Sabemos que temos força para lutar e para ganhar o jogo.”

Para buscar a vitória por dois gols de diferença, que credencia o Coelho para a grande final, Givanildo deve escalar o América com a seguinte escalação: Fernando Leal; Leandro Silva, Diego Jussani, Paulão e João Paulo; Zé Ricardo e Christian; Matheusinho, Marcelo Toscano e Felipe Azevedo; Júnior Viçosa.

*Hugo Lobão sob upervisão de Rodrigo Gini