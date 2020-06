Conforme antecipado pelo Hoje em Dia no sábado (30), o volante Léo Sena será jogador do Atlético nos próximos dias. O jogador de 24 anos, atualmente no Goiás, deve desembarcar até quarta-feira (3) para realizar exames médicos e, assim, assinar com o novo clube.

De acordo com a Rádio Itatiaia e também com o Portal Uol, em notícias publicadas nesta segunda-feira (1), o time esmeraldino aceitou os R$ 4 milhões oferecidos pelos mineiros por 80% do atleta e, neste momento, aguarda apenas o depósito bancário para bater o martelo. Os documentos, inclusive, já foram confeccionados.

Um dos destaques do Goiás e na lista de reforços sugeridas pelo técnico Jorge Sampaoli, Sena estava em São Paulo, com a família, e nesta segunda, dia da reapresentação do elenco alviverde, tinha passagem marcada para Goiânia. Porém, já decidido a trocar de equipe, ele deve apenas juntar os pertences para se mudar para Belo Horizonte em breve.

Parceira do alvinegro, a MRV deve bancar grande parte do dinheiro investido para trazer o jogador.