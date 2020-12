O São Paulo pode tomar a liderança isolada da Série A do Campeonato Brasileiro do Atlético nesta quinta-feira. Isso acontece se o Tricolor vencer o Goiás, às 19h, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, em partida adiada da primeira rodada da competição por causa do surto de Covid-19 que o clube goiano enfrentava no início de agosto.

Com 41 pontos, apenas um a menos que o Galo, o time do Morumbi abre dois de vantagem em caso de vitória. E seguirá com um jogo a menos, que será cumprido na próxima quarta-feira, quando recebe o Botafogo, às 21h30, no Morumbi.

O São Paulo, de Fernando Diniz, pode assumir nesta quinta-feira a liderança isolada do Campeonato Brasileiro, jogando o Atlético para a segunda colocação

Antes, são-paulinos e atleticanos entram em campo, no próximo domingo, como mandantes. Os paulistas recebem o Sport, às 16h. Logo depois, às 18h15, o Galo encara o Internacional, no Mineirão.

Completo

Na partida diante do Goiás, depois de muito tempo, o técnico Fernando Diniz, do São Paulo, te a chance de escalar a força máxima, pois tem todos os jogadores à disposição.

Os zagueiros Bruno Alves e Diego Costa voltam a poder ser escalados pelo treinador. Com isso, Arboleda e Léo devem voltar para o banco de reservas, mas não será surpresa se o primeiro seguir como titular, após a boa atuação nos 3 a 1 sobre o Bahia, no último sábado, na Fonte Nova, em Salvador.

O restante da equipe será o mesmo que venceu a partida na capital baiana.

Na lanterna da Série A, o Goiás jogou na última segunda-feira, quando perdeu por 2 a 1 para o Grêmio, em Porto Alegre, em partida adiada da sexta rodada.

Desfalcado

O Goiás tem muitos problemas para encarar o São Paulo. O zagueiro David Duarte e o volante Miguel estão suspensos. O lateral-direito Taylon, machucado, e o meia Shaylon pertence ao tricolor paulista e não pode jogar.

O volante Ariel Cabral, ex-Cruzeiro, e o atacante Keko são dúvidas para o técnico Augusto César, que deve escalar o time com três zagueiros.

A FICHA DO JOGO

GOIÁS

Tadeu; Fábio Sanches, Iago Mendonça e Heron; Ratinho, Breno, Ariel Cabral, Índio (Sandrinho) e Rodrigues; Fernandão e João Marcos. Técnico: Augusto César

SÃO PAULO

Tiago Volpi, Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Gabriel Sara, Daniel Alves e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico: Fernando Diniz

DATA: 3 de dezembro de 2020

HORÁRIO: 19h

ESTÁDIO: Serrinha

CIDADE: Goiânia

MOTIVO: Jogo adiado da 1ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Caio Max Augusto Vieira, auxiliado por Jean Márcio dos Santos e Vinícius Melo de Lima, todos do Rio Grande do Norte.

VAR: Pablo Ramón Gonçalves Pinheiro (RN).

TRANSMISSÃO: Premiere