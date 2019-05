Antes inimiga, a balança virou agora uma aliada para Walter ter nova chance no futebol. O atacante marcado por problemas disciplinares, por uma suspensão em vigor por doping e principalmente pelo excesso de peso, agora conta justamente cada quilo e cada grama para provar ao Goiás que ele merece ter a terceira oportunidade de defender a equipe. O retorno do atacante aos gramados está previsto para o dia 14 de julho.



A diretoria do clube decidiu, no começo deste mês, acolher o jogador. Perto de completar 30 anos, Walter assinou contrato válido por três meses. O vínculo só será renovado se ele demonstrar dedicação nos treinamentos, recuperar o ritmo de jogo, ter bom comportamento fora de campo e, principalmente, emagrecer. O Goiás não cita números, porém tem como referência para o 1,78m de altura de Walter os 96 kg que ele tinha em 2013, no seu auge.



"Ele está consciente de que tem esse momento é uma oportunidade única. Ele já tem uma idade avançada e pode aumentar a longevidade nos campos. Para isso vale essa entrega, para que possa continuar jogando futebol", disse ao Estado o preparador físico do Goiás, Robson Gomes, responsável por monitorar a evolução de Walter.



O jogador, que não conseguia largar a bolacha recheada e refrigerante, pediu seguidamente ao Goiás no início do ano para receber uma nova chance. O atacante atravessava mais uma das várias polêmicas na carreira e precisava de alguém que lhe desse confiança. Walter não joga desde novembro, quando estava no CSA e foi pego no exame antidoping pelo uso de substâncias que ajudam no emagrecimento. A suspensão termina em julho.



Antes desse episódio, Walter foi preso em Maceió por ameaçar com uma arma de brinquedo um funcionário da Eletrobrás. A última passagem dele pelo Goiás, em 2016, terminou depois de o atacante agredir um goleiro das categorias de base.



O clube deixou de lado as polêmicas e montou uma equipe para acompanhar Walter nesses primeiros meses. O time tem preparador físico, nutricionista, psicólogo e fisioterapeuta. O atacante treina em dois períodos e precisa cumprir diferentes metas de rendimento físico.



Quem trabalha com ele garante que Walter está empenhado. "Ele tem tudo para recuperar e resgatar todo o bom momento. A personalidade dele é forte, mas a capacidade técnica também é", afirmou Robson Gomes.