Se dentro de campo, a torcida do Goiás entoou gritos de "Segunda Divisão" ao Cruzeiro, nesta segunda-feira (30), nas redes sociais, o Esmeraldino continuou a provocar o time celeste, 17º colocado do Brasileirão, com 19 pontos, e que não deixará a zona de rebaixamento na próxima rodada.

Em seu perfil no Twitter, o Goiás utilizou uma foto, em referência ao filme "It", e os dizeres "E não é que tremeu?". Na imagem, o Cruzeiro está representado por um garotinho à beira de ser assassinado pelo Periquito, mascote do clube goiano, numa alusão ao palhaço Pennywise, uma das manifestação do medo na obra cinematográfica.