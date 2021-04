“Foi uma sensação única na minha vida, trabalhei bastante para chegar aqui e tenho a certeza de que será um dos gols mais importantes da minha carreira”. A declaração do atacante Airton, ainda no gramado do Mineirão à TV Cruzeiro, após a vitória sobre o Atlético, está carregada de verdade. Sim, o gol marcado por ele no clássico do centenário entra para a história cruzeirense no confronto, pois o resultado do último domingo (11), pelo que representava o jogo, passa a integrar o Top 5 dos 1 a 0 da Raposa sobre o Galo no Gigante da Pampulha.

Esta lista começa em 24 de outubro de 1965. Foi o primeiro clássico no Mineirão, que tinha sido inaugurado em 5 de setembro daquele ano. O jogo era válido pelo Campeonato Mineiro e o Cruzeiro venceu por 1 a 0, com um gol marcado por Tostão.

Airton comemora o gol que deu ao Cruzeiro a vitória no clássico em que foi comemorado o centenário do confronto Airton comemora o gol que deu ao Cruzeiro a vitória no clássico em que foi comemorado o centenário do confronto

Esta partida poderia ser 2 a 0, mas após a marcação de um pênalti para a Raposa, os jogadores atleticanos reclamaram da arbitragem brigaram com a polícia, e o confronto foi encerrado.

Ainda nos anos 1960, em 4 de maio de 1969, o gol de Natal decretou a vitória celeste na partida de maior público da história do Mineirão, pois foram 123.351 pagantes no clássico válido pelo Estadual.

Decisão

Em 3 de junho de 1990, Cruzeiro e Atlético decidiram o Campeonato Mineiro da temporada em jogo único, no Gigante da Pampulha, com 90.145 pagantes.

Um gol de cabeça de Careca, após cobrança de escanteio de Edson, aos 10 minutos do segundo tempo, garantiu a vitória por 1 a 0. Tinha início o período mais vitorioso da história cruzeirenses, pois a partir desta conquista estadual o clube alcançou uma série de 15 temporadas consecutivas ganhando pelo menos uma competição oficial. A sequência foi interrompida em 2005.

Careca marcouo gol da conquista do título mineiro de 1990, que abriu o período mais vitorioso da história do Cruzeiro Careca marcouo gol da conquista do título mineiro de 1990, que abriu o período mais vitorioso da história do Cruzeiro

Mas neste ano de 2005, aconteceu outro 1 a 0 muito marcando na história celeste no clássico. Em 16 de outubro, no jogo pelo returno da Série A do Campeonato Brasileiro, o Governo de Minas promoveu a festa pelos 40 anos do Mineirão.

Mesmo com 40 dias de atraso em relação à data original, pois a inauguração do estádio foi em 5 de setembro de 1965, teve lançamento de livro sobre a história do Gigante da Pampulha patrocinado pelo Estado e taça para o vencedor.

E ela foi erguida pelo Cruzeiro, que ganhou por 1 a 0, com um gol de cabeça do meia-atacante Adriano Gabiru aos 40 minutos do primeiro tempo.

Agora, o gol de Airton faz o 1 a 0 do último domingo entrar nessa lista. Além de ser o jogo que comemorava o centenário do clássico, foi o primeiro confronto entre os dois clubes disputado sem público.

Além disso, em 2021 o próprio Cruzeiro completa 100 anos, e quando aconteceu a comemoração atleticana por esta marca, a Raposa venceu quatro dos cinco clássicos disputados, um deles por 5 a 0.

Além disso, a partida deste 11 de abril de 2021 pode ser o única entre cruzeirenses e atleticanos na temporada, pois não há a certeza de que eles voltarão a se enfrentar neste Campeonato Mineiro. Existe ainda a possibilidade de duelos na Copa do Brasil, mas isso dependerá de sorteio.