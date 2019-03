Um gol de Alerrrando, aos 46 minutos do segundo tempo, deu ao Atlético uma vitória fundamental na briga pela liderança do Estadual. O 1 a 0 sobre o Patrocinense, neste sábado (9), no Estádio Pedro Alves do Nascimento, em Patrocínio, pela 9ª rodada do Campeonato Mineiro, deixa o Galo na ponta da competição com 22 pontos.

Com a bola na rede deste sábado, Alerrandro se iguala ao companheiro Ricardo Oliveira na artilharia do Campeonato Mineiro, com cinco gols cada.

Além disso, no próximo domingo, quando faz o clássico contra o América, às 16h, no Mineirão, pela 10ª rodada, com uma vitória o Atlético garante, matematicamente, a primeira colocação geral da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro.

Reservas

Com a fase de grupos da Copa Libertadores como prioridade, principalmente após a derrota de 1 a 0 para o Cerro Porteño, do Paraguai, na última quarta-feira (6), no Mineirão, o técnico Levir Culpi poupou praticamente todos os seus titulares para o compromisso da próxima terça-feira (12), quando o Galo encara o Nacional, do Uruguai, às 21h30, no Estádio Parque Central, em Montevidéu.

O único titular em campo em Patrocínio foi o volante Adilson, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra os paraguaios e cumpre suspensão na capital uruguaia. Seu substituto, Zé Welison, também jogou em Patrocínio, mas apenas por 45 minutos, já que ele é quem tinha cumprido suspensão diante do Cerro Porteño.

Depois de um primeiro tempo fraco tecnicamente, em que as duas equipes pouco criaram, a segunda etapa foi mais movimentada. E teve o Atlético tomando a iniciativa.

A partir dos 20 minutos então, com maior força física, o Atlético empurrou o Patrocinense para o seu campo. Apesar disso, o time da casa teve excelente chance com Felipe Alves, aos 38 minutos, mas o goleiro Cleiton fez grande defesa.

Quando o 0 a 0 parecia definitivo, Guga recebeu grande passe de Nathan pela direita, invadiu a área e rolou para Alerrando completar para o gol do goleiro Cleysson, que tinha substituído Júlio César, machucado, no intervalo da partida.

Na 10ª rodada, o Patrocinense volta a jogar em casa, sendo o confronto diante do Boa Esporte, no próximo sábado (16), às 17h, sua última partida no Estádio Pedro Alves do Nascimento.

A FICHA DO JOGO

PATROCINENSE 0

Júlio César (Cleysson); Kellyton, Juninho, Betão e Ian Barreto; Bruno Moreno, Davi Lopes, Arílson, Dedê e Leandro Oliveira Felipe Alves); Giovanni Pavani (Lucas Chinaqui) e Tony Galego.

Técnico: Rodrigo Fonseca

ATLÉTICO 1

Cleiton; Guga, Iago Maidana, Matheus Mancini e Hulk (Renan Guedes); Adilson, Zé Welison (Nathan), David Terans, Vinícius (Leandrinho) e Chará; Alerrandro

Técnico Levir Culpi

LOCAL: Pedro Alves do Nascimento (Patrocínio)

MOTIVO: 9ª rodada do Campeonato Mineiro

GOL: Alerrando, aos 46 minutos do segundo tempo

ARBITRAGEM: Igor Júnio Benevenuto, auxiliado por Sidmar dos Santos Meurer e Magno Arantes Lira

CARTÕES AMARELOS: Ian Barreto, Davi Lopes, Giovanni Pavani e Dedê (Patrocinense); Matheus Mancini, Vinícius e Guga (Atlético)

PÚBLICO: 3.743

RENDA: R$ 183.950,00