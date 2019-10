A "Lei do EX" no futebol é implacável e faz do Cruzeiro uma de suas principais vítimas no Campeonato Brasileiro deste ano. O time celeste lidera ao lado do Flamengo a lista dos clubes que mais sofreram gols de seus ex-jogadores na atual edição do torneio. Tanto a Raposa quanto o Rubro-Negro sofreram seis gols de atletas que já vestiram os uniformes de cada equipe no Brasileirão 2019.

O último deles na 28ª rodada. O Cruzeiro vencia a partida até os 37 minutos do segundo tempo, quando o atacante Wellington Paulista marcou o gol de empate do Fortaleza, no Mineirão, e o jogo terminou com o placar de 1 a 1.

O Hoje em Dia atualizou levantamento do jornalista Rodolfo Rodrigues, que em 16 de outubro apontou a Raposa como o terceiro na lista.

Os outros gols

A primeira vez em que a "Lei do Ex" aconteceu contra o Cruzeiro foi na 12ª rodada. Naquela ocasião o Athletico-PR venceu a Raposa por 2 a 0 no Mineirão. Coube ao lateral-direito Jonathan, revelado no clube da Toca, marcar o primeiro gol em cobrança de pênalti.

A segunda punhalada de um ex-jogador do clube aconteceu no duelo com o CSA, no estádio Rei Pelé, na 16ª rodada. No último minuto de jogo o lateral-direito Apodi, que vestiu a camisa estrelada em 2008, marcou o gol de empate.

Na rodada de número 18 coube ao meia-atacante Alisson, outra revelação cruzeirense, balançar as redes de Fábio. O jogador ajudou na goleada gremista por 4 a 1 no Independência ao marcar o segundo gol dos gaúchos naquele confronto.

Na 20ª rodada a tristeza pela "Lei do EX" doeu no coração do torcedor do Cruzeiro. O uruguaio Arrascaeta marcou um dos gols da vitória do Flamengo sobre o time azul. O Rubro-Negro venceu por 2 a 1 no Mineirão, em dia que também teve gol do Gabigol.

Contra a Chapecoense mais um gol sofrido por ex-jogador e no último minuto. O meia Camilo fez um gol validado pelo Árbitro de Vídeo (VAR) e que gerou muita polêmica na partida que terminou 1 a 1 na Arena Condá na 25 ª rodada.

Pontos desperdiçados

De todos os gols sofridos alguns foram mais doloridos para os cruzeirenses. É que o clube, no momento em que sofreu na mão dos ex-jogadores, estava prestes a garantir preciosos pontos.

Como nos jogos contra o CSA, Flamengo, Chapecoense e o Fortaleza.

O gol de Apodi para o CSA aconteceu no último minuto de jogo e impediu a Raposa de somar três pontos naquela ocasião (ganhou apenas um). Contra o Flamengo o placar estava empatado em 1 a 1, mas Arrascaeta deu a vitória para os flamenguistas com o tento assinalado e impediu os celestes de faturarem ao menos um ponto.

O gol da Chapecoense também foi marcado no último minuto e o Cruzeiro perdeu outros dois pontos diante dos catarinenses. Além da partida contra o Fortaleza, que a Raposa também perdeu preciosa chance de garantir três pontos (faturou apenas um).

Com todos esses pontos desperdiçados o Cruzeiro poderia ter no cômputo geral hoje 36 pontos, sete a mais do que soma na classificação (29). Essa pontuação o colocaria à frente do arquirrival Atlético, por exemplo, já que o Alvinegro até a 28ª rodada tem 35.

Ex-cruzeirenses no Botafogo

O próximo compromisso do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é contra o Botafogo, que possui três ex-cruzeirenses em seu elenco. O lateral-esquerdo Gilson, o meia-atacante Marcos Vinícius e o atacante Diego Souza.

Gilson é dúvida para o jogo desta quinta-feira (31), às 21h30, no Nilton Santos (Engenhão). O lateral está na fase final de recuperação de uma lesão no ligamento c olateral medial do joelho direito, sofrida em 12 de outubro.

Diego Souza é titular do time e, como atacante, tem até chances de balançar as redes. Já Marcos Vinícius é reserva.

Quantos gols pela "Lei do EX" cada clube sofreu no Brasileirão 2019

6 - Cruzeiro e Flamengo

5 - Atlético

4 - Santos, Vasco e Botafogo

3 - Athletico-PR

2 - Chapecoense e Grêmio

1 - Avaí, Bahia, Ceará, Palmeiras e Fluminense