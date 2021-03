O clássico Atlético x Cruzeiro, que completa 100 anos em três semanas, viveu há exatos 44 anos um dos lances mais polêmicos da sua história. E ele envolveu seu maior artilheiro no Mineirão, palco principal do confronto, o centroavante atleticano Reinaldo.

Em 27 de março de 1977, os dois rivais começavam a decidir o Campeonato Mineiro de 1976.

O Cruzeiro tinha sido campeão da Copa Libertadores no ano anterior, mas estava longe de carregar o favoritismo. E isso não era fruto apenas das saídas de Palhinha, vendido ao Corinthians, e Jairzinho, que tinha sido seduzido por uma proposta da Portuguesa, da Venezuela.

O motivo principal de a Raposa não carregar o favoritismo era o grande time do Atlético, que tinha como ponto forte o quarteto Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Marcelo e Reinaldo.

Show de bola

O Atlético chegou ao título de forma tranquila. Fez 2 a 0 sobre o Cruzeiro nas duas partidas decisivas e poderia ter vencido por um placar maior nos dois confrontos, tamanha a superioridade da equipe comandada por Barbatana.

A primeira vitória começou a ser construída aos 18 minutos do primeiro tempo. Marcelo, que jogou improvisado como ponta-esquerda, com a camisa 12 às costas, passou fácil por Mariano, que substituiu Nelinho, e cruzou.

Reinaldo, dentro da área, chutou de primeira, de pé esquerdo. A bola desviou em Darci Menezes e enganou o goleiro Raul. Estava decretado o 1 a 0 atleticano.

Nos dias atuais, seria um lance indiscutível, de gol do atacante. Mas naquela época as interpretações eram diferentes. E o carioca José Roberto Wright, que foi trazido para apitar a primeira partida decisiva, anotou na súmula, segundo algumas fontes, gol contra de Darci Menezes.

O documento oficial da partida não existe mais, pois nos anos 1980, numa mudança de sede da Federação Mineira de Futebol, os arquivos da entidade foram incinerados, pois não caberiam no prédio novo.

Fontes

Nas fichas técnicas no site do Mineirão, que eram feitas com base nos jornais do dia seguinte dos jogos, consta gol de Darci Menezes, contra, assim como no Diário da Tarde de 28 de março de 1977.

No Estado de Minas que tem a chamada par a segunda partida decisiva, em 3 /4/1977, é relatado que Reinaldo fez 1 a 0 para o Galo uma semana antes.

O Atlético conquistou o título mineiro de 1976 de forma invicta, sendo que na final mostrou grande superioridade numa disputa com o Cruzeiro, que tinha vencido a Libertadores no ano anterior

Dois veículos nacionais seguem a mesma linha. Em O Globo, de 28/3/1977, a ficha técnica aponta o camisa 9 alvinegro como o autor do primeiro gol atleticano, mesmo registro do Tabelão da revista Placar 362.

Marca

Com esse gol polêmico, Reinaldo soma 16 no clássico no Gigante da Pampulha. Ele é o maior artilheiro de qualquer maneira, pois o jogador mais próximo, Dirceu Lopes, fez 11.

A taça de 1976 foi apenas a segunda do Atlético na Era Mineirão, em 12 edições do Estadual. E as duas vitórias por 2 a 0 sobre o Cruzeiro foram alcançadas com gols de Reinaldo e Marcelo, sempre nesta ordem.

Por mais que a inexistente súmula de José Roberto Wright anote Darci Menezes contra, no primeiro gol do Galo em 28 de março de 1977, o VAR da história prova que aquele gol foi real.

