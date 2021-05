Um gol que resultou na vitória do Atlético sobre o Cerro Porteño e, individualmente, para dar moral ao atacante Keno. Após mais de um mês e meio sem balançar as redes, o avante voltou a marcar, garantindo o quarto triunfo do Alvinegro na Libertadores e levando a equipe a ter a melhor campanha geral da fase de grupos do torneio.

"Estava precisando deste gol. O time também precisava de uma vitória importante. Vamos para a primeira posição geral. Agora é descansar e ter uma boa volta para casa, porque temos uma final no sábado", disse ele, referindo-se à decisão do Mineiro, contra o América, no Mineirão.

Com relação ao triunfo desta quarta-feira (19), ressaltou que foi uma vitória difícil e, por conta disso, a se comemorar bastante. "Sabemos que na Libertadores não tem jogo fácil. Tivemos que competir muito para sairmos vitoriosos", sintetizou ele, que não estufava as redes desde o dia 1° de abril, na derrota por 2 a 1 para a Caldense.

Na decisão do Mineiro, Keno, se entrar em campo, completará 50 partidas pelo Atlético. E, com o gol anotado sobre o Cerro, entrará ainda mais motivado para tentar coroar essa marca com o título.