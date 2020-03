O golaço de Otero, aos 48 minutos do segundo tempo, que decretou os 2 a 1 do Atlético sobre o Cruzeiro, no clássico deste sábado (7), no Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro, encerra um jejum de oito temporadas sem vitória alvinegra no confronto entre os dois clubes pela fase classificatória do Estadual.

Curiosamente, o último triunfo alvinegro, por 4 a 3, na Arena do Jacaré, em 12 de fevereiro de 2011, teve como personagem o atacante Diego Tardelli, mais uma vez protagonista do clássico, pois neste sábado ele fez sua terceira estreia com a camisa alvinegra entrando em campo aos 24 minutos do segundo tempo.

No confronto de 12 de fevereiro de 2011, com Mineirão e Independência fechados para obras por causa das Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014), o estádio de Sete Lagoas recebeu torcida única formada só por cruzeirenses. E Diego Tardelli fez seu único hat-trick no clássico mineiro. O outro gol alvinegro foi marcado pelo atacante Neto Berola. Gil, Henrique e Wellington Paulista balançaram a rede pela Raposa.

O venezuelano Otero foi decisivo no clássico deste sábado, pois deu a assistência para o gol de Igor Rabello e marcou um golaço, aos 48 minutos do segundo tempo, decretando a vitória alvinegra

Desde então, o Galo nunca mais tinha vencido um clássico pela fase classificatória do Campeonato Mineiro, sendo que este encontro acontece regularmente desde 2004, quando a fórmula atual começou a ser usada na competição, com pequenas mudanças, de número de clubes ou de classificados às etapas finais.

Em 2012, ainda na Arena do Jacaré, mas com mando alvinegro, os dois clubes empataram por 2 a 2, no primeiro encontro após os 6 a 1 de 2011 e que teve o Atlético vencendo o primeiro tempo por 2 a 0, mas com Anselmo Ramon decretando a igualdade na etapa final.

Novas arenas

A partir de 2013, cada clube passou a mandar o confronto pela fase classificatória do Estadual em “sua casa”. Neste ano, o clássico de 3 de fevereiro reinaugurou o Mineirão após dois anos e meio fechado para reforma. E a Raposa venceu por 2 a 1 com o Gigante da Pampulha vivendo torcida dividida, o que só voltou a acontecer novamente uma vez, em jogo pela Primeira Liga, em fevereiro de 2017.

Em 2014, 2015 e 2019, o clássico da primeira fase do Estadual terminou empatado. Em 2016, 2017 e 2018, o Cruzeiro venceu, sendo as partidas dos anos pares com mando atleticano, no Independência.

Retrospecto

O clássico deste sábado foi o 17º pela fase classificatória do Campeonato Mineiro a partir de 2004. O retrospecto agora mostra seis vitórias do Cruzeiro, cinco do Atlético e seis empates. São 25 gols alvinegros e 24 do rival.

Curiosamente, este clássico da fase classificatória agora tem sua história iniciada e último capítulo, pelo menos até o ano que vem, inesquecíveis, para os atleticanos. Isso porque em 2004, no primeiro encontro entre os dois clubes após a Trípilice Coroa cruzeirense, o Galo fez 5 a 3.

Neste sábado, naquele que pode ser o único duelo entre as equipes com o Cruzeiro na Série B, nova vitória alvinegra, desta vez por 2 a 1, com um golaço de Otero definindo o jogo.

CONFIRA TODOS OS CLÁSSICOS DA 1ª FASE DO ESTADUAL A PARTIR DE 2004