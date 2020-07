A goleada por da Caldense POR 4 A 0 sobre o Tupynambás, neste domingo (26), no Estádio Ronaldo Junqueira, em Poços de Caldas, além de rebaixar o time de Juiz de Fora para o Módulo II, deixa o Cruzeiro na obrigação de vencer a Veterana por pelo menos três gols de diferença, na última rodada, na próxima quarta-feira (29), às 21h30, em Poços de Caldas, para que o time de Enderson Moreira possa se classificar às semifinais do Campeonato Mineiro.

A outra possibilidade de classificação cruzeirense, aí com vitória simples, é pelo menos um empate do Atlético diante do Patrocinense, que não briga por mais nada na competição, em jogo que será disputado no Mineirão, também às 21h30.

Neste caso, cruzeirenses e atleticanos terminariam empatados com 20 pontos, caso o Galo empate, mas a Raposa levaria vantagem no número de vitórias (6 a 5).

A décima e penúltima rodada da fase classificatória do Estadual começou com a Caldense na quarta posição, com 17 pontos, cinco vitórias e seis gols de saldo. O Cruzeiro, quinto colocado, tinha 14 pontos, quatro vitórias e dois gols de saldo.

Com os resultados deste domingo, a Veterana aumentou sua vantagem, pois a Raposa fez 3 a 0 na URT, e a Caldense alcançou quatro gols de vantagem sobre o rebaixado Tupynambás.

Se não conseguir a classificação às semifinais do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro terá de disputar o Troféu Inconfidência, que reunirá do quinto ao oitavo colocados da competição, com o campeão podendo ganhar uma vaga na Copa do Brasil de 2022, disputa que não conta com a Raposa, que já é garantida na competição nacional pelo ranking de clubes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).