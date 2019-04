A goleada por 3 a 0 sobre o América, neste sábado (6), no Mineirão, que garantiu o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro, que começa a ser disputada no dia 14 de abril, manteve a eterna invencibilidade do técnico Mano Menezes nos jogos disputados pela competição estadual no Gigante da Pampulha.

O clássico deste sábado foi o 24º jogo da Raposa, no Mineirão, pelo Estadual, sob o comando de Mano Menezes. E o retrospecto agora é de 21 vitórias e três empates. Isso representa 66 pontos conquistados em 7 disptados e aproveitamento de 92%.

O confronto deste sábado foi o terceiro contra o América nesta série. E a terceira vitória do time de Mano Menezes, que fez 2 a 0 na volta da semifinal de 2017 e 1 a 0 na etapa classificatória do ano passado. Nesses dois jogos, os gols cruzeirenses foram marcados pelo meia-atacante Arrascaeta, atualmente no Flamengo.

Dos 24 jogos de invencibilidade do Cruzeiro no Gigante da Pampulha, 23 foram como mandante e um como visitante, justamente o primeiro, em 29 de janeiro de 2017, uma vitória por 2 a 1 sobre o Villa Nova, que resolveu levar a sua estreia no Estadual daquele ano para o Mineirão, em busca da arrecadação que a torcida cruzeirense poderia proporcionar.

Famoso pela eficiência do seu sistema defensivo, Mano Menezes tem isso comprovado pelo baixo número de gols sofridos. Foram apenas sete nos 24 jogos disputados no Mineirão, média de 0,29.

Nos dois últimos anos, a defesa cruzeirense foi ainda mais eficiente, com apenas dois gols sofridos, um em 2018 e outro em 2019. Isso em 16 partidas, o que dá a média de 0,12, menos da metade da geral.