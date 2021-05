Os 3 a 0 sobre o Tombense, neste sábado, além de encaminharem a vaga do Atlético à decisão do Campeonato Mineiro, mantiveram a invencibilidade do técnico Cuca, no Independência, em jogos pelo Estadual. Foi a décima vitória consecutiva do Galo sob o seu comando no estádio em 11 partidas.

Essa história começa em 6 de maio de 2012, com um empate por 1 a 1 com o América na partida de ida pela decisão do Módulo I daquela temporada. O empate americano saiu aos 45 minutos do segundo tempo, com Bruno Meneghel.

Cuca nunca perdeu um jogo válido pelo Campeonato Mineiro comandando o Atlético no Estádio Independência. Neste sábado, ele chegou à décima vitória consecutiva, em 11 partidas

Uma semana depois, em 13 de maio, começa a série de vitórias atleticanas com Cuca de treinador, no Gigante do Horto, em partidas pelo Campeonato Mineiro. Com uma goleada por 3 a 0, o Galo conquistou o título de forma invicta.

Na edição de 2013, o Atlético chegou ao bicampeonato em sequência e ganhou as sete partidas que jogou no Independência, sempre como mandante.

Foi o tri pessoal de Cuca, que em 2011 já tinha levantado a taça comandando o rival Cruzeiro, ganhando justamente do Atlético uma final disputada na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, pois Mineirão e Independência estavam em obras para receberem jogos e treinos, respectivamente, nas Copas das Confederações (2013) e do Mundo (2014).

2021

Neste ano, o Galo atuou pela segunda vez no Gigante do Horto, sob o comando de Cuca. No último sábado (24), fez 1 a 0 no Athletic, pela última rodada da fase classificatória do Módulo I.

Neste sábado, os 3 a 0 sobre o Tombense significam a décima vitória consecutiva do Atlético, com Cuca de treinador, no Independência, em jogos pelo Campeonato Mineiro.