Balançar a rede com a camisa do Atlético é algo que Diego Tardelli começou a fazer desde de 2009 e, vivendo a terceira passagem pelo clube, encara o desafio de manter a excelente média de gols e entrar na lista dos dez maiores artilheiros do alvinegro.

Em 220 partidas com a camisa preta e branca, o camisa 9 correu para o abraço em 110 oportunidades; média de 0,5 tento por duelo. Para se ter ideia da importância do atacante para o elenco comandado por Jorge Sampaoli, ele acumula 35% dos gols marcados, se somarmos os números de todos os atletas. Ao todo, este grupo de 2020 totaliza 313. Cazares é o vice-artilheiro, com 41 gols.

"Até mesmo antes de eu chegar no Atlético, vi a lista dos artilheiros, tenho ela até hoje no meu celular. Espero chegar ao Top 10 e continuar fazendo história no Atlético", contou o jogador de 34 anos em live realizada na semana passada pela TV Galo.

Confira a lista dos maiores artilheiros do Atlético:

1. Reinaldo - 255

2. Dario - 211

3. Mário de Castro - 195

4. Guará - 168

5. Lucas Miranda - 152

6. Said - 142

7. Guilherme - 139

8. Ubaldo - 135

9. Marques - 133

10. Nívio - 126

11. Nílson - 125

12. Jairo - 122

13. Éder Aleixo - 122

14. Tomazinho - 118

15. Diego Tardelli - 110