O América informou no início da noite desta terça-feira (8), que o goleiro Airton testou positivo para a Covid-19. O diagnóstico ocorreu nessa segunda, no último teste antes da viagem para Santa Catarina, onde o Coelho vai enfrentar o Criciúma, nesta quarta, às 21h30, no estádio Heriberto Hülse, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Airton será substituído por Jori, que vai ser o suplente do titular Matheus Cavichioli também no duelo com o Flamengo, no próximo domingo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.

A assessoria de comunicação do Alviverde não informou o estado de saúde do goleiro, afirmando apenas que o jogador está em isolamento e sendo acompanhado pelo Departamento Médico do clube.