O goleiro Bruno segue despertando bastante interesse de clubes tradicionais do futebol brasileiro. Após passagem meteórica em sua última equipe, o Poços de Caldas, time da Terceira Divisão de Minas Gerais, o camisa 1 está no centro de um imbróglio envolvendo o Tupi, de Juiz de Fora, e Fluminense de Feira de Santana, da Bahia.

Segundo apurou o Hoje em Dia, Bruno fechou todos os detalhes contratuais com o clube de Juiz de Fora. No entanto, o principal cartola do Flu baiano em entrevista ao site "Bahia Notícias", disse que também negocia com o ex-camisa 1 de Atlético, Corinthians e Flamengo.

De acordo com informações recebidas pela reportagem, que avançou na informação inicialmente divulgada pelo jornalista Victor Martins, do portal Yahoo, Bruno encaminhou todo o acerto para jogar no Tupi por cinco meses, vínculo acertado para a disputa do Módulo II do Campeonato Mineiro. A informação do site da Bahia sobre o interesse do Fluminense de Feira de Santana no goleiro pegou os dirigentes da equipe de Juiz de Fora surpresos.

O Hoje em Dia teve acesso a uma conversa de Bruno com um membro da diretoria do Tupi. No áudio, Bruno afirma que tem acordo acertado com a equipe mineira, mas admitiu conversas com dirigentes do Fluminense baiano.

"Sabe o que acontece, os caras (do Fluminense de Feira de Santana) são muito empolgados. Os caras me fizeram uma proposta da mesma forma que o Tupi me fez. Só que o Tupi chegou com a proposta primeiro do que a deles. Eles deixaram virar o ano, estou conversando com você desde o ano passado. Mas eu cheguei a conversar isso com eles, que tinha uma proposta do Tupi e se não desse certo eu desistiria de Minas Gerais, São Paulo e Rio, e procuraria algo no Nordeste", explicou Bruno em um áudio de pouco mais de um minuto obtido pela reportagem do Hoje em Dia.

Bruno ainda explicou que pediu sigilo ao dirigente do Fluminense de Feira de Santana em relação às conversas, mas que o combinado com o representante do clube baiano não foi respeitado. Mas que analisa a proposta do Flu de Feira, e que tudo de sua carreira depende de uma decisão judicial, sendo a preferência para o acerto com o Tupi.

"Eles (do Fluminense de Feira de Santana) entenderam da forma deles e soltaram isso (negociação com o Flu de Feira) na imprensa, que eu não queria São Paulo, Minas Gerais e Rio, e que eu queria ir para o Nordeste. Então, eles meio que desconversaram, fazer o que. Negócio é negócio, os caras me fizeram uma proposta e eu estou analizando. Eles divulgaram lá, pedi sigilo, mas eles divulgaram. O porquê disso eu não sei, mas é igual te falei, estou conversando com você desde o ano passado. A minha prioridade é acertar com vocês aí, ver se juridicamente eu tenho condições de ir ou não. O que pode travar o nosso acordo é a questão jurídica. Se tiver tudo ok, nessa semana eu vou me apresentar aí (Tupi)", finalizou Bruno.

Histórico

Bruno Fernandes da Dores foi condenado a 20 anos e nove meses de prisão pela morte da modelo Eliza Samúdio. O goleiro cumpre atualmente sua pena no regime semiaberto.

Recentemente, Bruno rompeu seu contrato com o Poços de Caldas por falta de pagamento de salários. O acordo com o time do Sul de Minas tinha validade até janeiro deste ano, mas foi rescindido antes do prazo pelo não cumprimento do acordo por parte do clube.

Em 2017 o goleiro ainda vestiu a camisa do Boa Esporte.