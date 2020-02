“Dentro das condições que enfrentamos, saímos com um belo resultado”. Foi desta forma que o goleiro Fábio analisou o empate em 2 a 2 com o São Raimundo (RR), na noite desta quinta-feira (13). O placar, obtido na base do sufoco, garantiu o Cruzeiro na segunda fase da Copa do Brasil.

O camisa 1 justificou o ‘belo resultado’. “Viemos preparados para as dificuldades, o adversário e o gramado, que não ajuda nem nossa equipe nem a deles. Infelizmente o juiz não marcou uma penalidade no final do primeiro tempo. Isso dificulta também”, comentou.

Fábio fez questão de ressaltar que a Raposa ainda está em processo de reformulação e que, por isso, precisa de tempo para se ajustar.

“A gente começou do zero, mesmo sendo o maior campeão da competição. Muitos jogadores jovens não haviam tido a chance de disputar esse torneio. Temos que ir mostrando jogo a jogo, não tem muito tempo para trabalhar”, afirmou.

O adversário do Cruzeiro na próxima fase será o Boa Esporte.