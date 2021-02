O Atlético teve dois jogadores convocados para a Seleção Brasileira Sub-18. O goleiro Gabriel Átila e o lateral-direito João Henrique estarão com a equipe comandada por Dudu Patetuci entre os dias 25 de fevereiro a 5 de março, no Centro de Treinamentos do Retrô Futebol Clube, em Recife.

Os 23 convocados passarão por várias atividades, incluindo jogos-treinos.

Natural de Brasília, Gabriel completou 18 anos em janeiro e, até então, vinha sendo goleiro do time sub-17 do Galo. De acordo com o site Galo Digital, o jovem arqueiro fez nove partidas, sendo três vitórias, quatro empates e duas derrotas, e sofreu dez gols nesta categoria pelo Atlético.

João Henrique nasceu em Jaguaré (ES), tem 17 anos e joga na base alvinegra desde a equipe sub-12. A primeira convocação dele para a Seleção foi pela sub-15 em 2018. No ano seguinte, integrou a equipe amarela em um período de treinos da sub-17.

Confira a lista de convocados

Goleiros

Gabriel Átila (Atlético)

Kauã (Flamengo)

Thiago (Grêmio)

Laterais-direitos

João Henrique (Atlético)

Lucas Kawan (Grêmio)

Laterais-esquerdos

Jefté (Fluminense)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Zagueiros

Eric Pimentel (Vasco)

João Pedro (Athletico-PR)

Jonathan Alecxander (Palmeiras)

Lucas Belezi (Corinthians)

Meio-campistas

Alexsander (Fluminense)

Caio Eduardo (Vasco)

Jader (Athletico-PR)

Juninho (Athletico-PR)

Keven (Corinthians)

Matheus (Grêmio)

Atacantes

João Neto (Fluminense)

Marcos Leonardo (Santos)

Matheus Martins (Fluminense)

Renyer (Santos)

Stênio (Cruzeiro)

Werton (Flamengo)