O Atlético informou que o goleiro Rafael foi submetido a uma cirurgia no ombro direito nesta quarta-feira (12). O procedimento estava previsto para reparar lesões de uma fratura-luxação, ocorrida na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic, no dia 24 de abril, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

A tendência é que o arqueiro alvinegro fique longe dos gramados por quatro a seis meses.

Na manhã desta quarta-feira (12), o @goleiroRafael12 foi submetido a cirurgia no ombro direito, para reparar as lesões de uma fratura-luxação ocorrida durante a partida contra o Athletic, no dia 24 de abril. Desejamos pronta recuperação ao nosso goleiro! pic.twitter.com/Us2UHzBvs2 — Atlético 😷 (@Atletico) May 12, 2021

Pelo Atlético, Rafael soma 21 partidas e 14 gols sofridos. Na temporada 2021, entrou em campo em quatro jogos e levou dois tentos.

O titular do gol do Galo é Everson e, com a lesão de Rafael, reserva imediato, Matheus Mendes se tornou a segunda opção de Cuca.