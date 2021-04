O goleiro Rafael será submetido a uma cirurgia no ombro direito no próximo dia 12, informou o departamento médico do Atlético, por meio da assessoria de imprensa do clube. Exames complementares, realizados nesta semana, indicaram a necessidade do processo cirúrgico.

O arqueiro se machucou na vitória por 1 a 0 em cima do Athletic, no último sábado (24), no Mineirão, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro. Na ocasião, ele teve uma luxação no ombro e acabou sendo substituído por Matheus Mendes.

Além da luxação, foi constatada, por meio de exame, uma fratura no local, e nesta sexta (30) foi divulgada a data para a cirurgia. A previsão é a de que o goleiro fique fora de combate de quatro a seis meses.

Rafael soma 21 partidas pelo Atlético. Até agora, sofreu 14 gols, ou seja, média de 0,67 por duelo.