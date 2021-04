O goleiro Rafael deixou o campo de jogo machucado, neste sábado (24), no Independência, no triunfo por 1 a 0 sobre o Athletic, pela 11ª rodada do Campeonato Mineiro.

De acordo com a assessoria de imprensa do Galo, o arqueiro apresentou uma luxação no ombro direito, reduzida já no vestiário. O atleta recebeu analgésicos, sendo imobilizado numa tipoia.

“Exames complementares serão realizados para descartar outras lesões e definir o tratamento”, informou o clube alvinegro.