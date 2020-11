Um dia após a vitória sobre o Botafogo, o goleiro Rafael testou positivo para a Covid-19 e, seguindo os protocolos, ficará afastado dos treinamentos na Cidade do Galo.

Rafael retomou a titularidade no Atlético, depois que Everson testou positivo, e defendeu a meta alvinegra no empate em 2 a 2 com o Ceará e no triunfo por 2 a 1 em cima do Fogão.

O Galo só volta a jogar no dia 6 de dezembro, contra o Internacional, no Mineirão, pela 24ª rodada do Brasileiro. O mais provável é que Everson, o favorito de Jorge Sampaoli, regresse ao gol.

Das 23 rodadas disputadas pelo alvinegro, até agora, Rafael foi titular em dez oportunidades, tendo sofrido sete gols. Everson levou 18 em 13 duelos.