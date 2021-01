Um empate com sabor de frustração. Assim o Atlético deixou o gramado da Arena do Grêmio nesta quarta-feira (20). O 1 a 1, no duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão, foi de domínio do Galo na maior parte do tempo, mas também de oportunismo do Tricolor para não ser derrotado em casa.

Responsável por segurar o empate nos minutos finais, o goleiro Everson falou sobre o placar no Sul do país, que fez o Atlético chegar aos 54 pontos, ao invés dos tão sonhados 56, que deixariam os mineiros bem mais próximos do líder São Paulo.

Leia mais:

Dominou, mas bobeou: Atlético cede empate ao Grêmio no fim do jogo e perde chance de ouro na Série A

"Tomamos um gol depois dos 40 segundo tempo. Claro que respeitávamos o Grêmio, e é muito díficil jogar aqui, mas viemos com a pretenção de buscar a vitória para subir na tabela. É um ponto que fazemos na competição. Vamos ver como se desenham a próxima rodadas, para que a gente possa estar na briga pelo título ainda", destacou o goleiro em entrevista ao Première.

No próximo sábado, o Atlético encara o Vasco no Rio de Janeiro.