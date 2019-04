O melhor do kart indoor no país se reuniu no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano, para o GP Challenge Brasil 2019, que reuniu pilotos amadores de nove estados ao longo de um fim de semana, à bordo dos karts de aluguel da pista mineira.

O campeonato começou às oito da manhã, com o briefing geral e as quatro baterias classifi-catórias das categorias Master, Graduados, Super Graduados e Novatos, cada uma com cerca de 20 minutos.

As disputas se estenderam por 10 horas de muita emoção e esforço dos pilotos pela melhor colocação – não faltaram bons pegas e ultrapassagens. Nas corridas foram selecionados os vinte melhores classificados em cada categoria, considerando a soma total de pontos, que participaram da bateria final, também de 20 minutos realizada na manhã de domingo.

Após a conclusão das finais foram definidos os campeões: André Martinho (DF), na Master; Marcus Vinícius Silva (MG), na Graduados; Matheus Amorim (MG), na Novatos, e Marconi Abreu (MG), na Super Graduados.



Super final

E os sete melhores de cada categoria ainda voltaram à pista para uma Super Final, com 28 karts no grid. A disputa extra foi, vencida por Viviane Gola (DF), à frente de André Martinho (DF); Marcus Vinícius (MG); Gustavo Zimerman (SP) e Marcelo Silva (MG). Ao fim das disputas, o RBC Racing presenteou os melhores com chopp, sorteio de equipamentos de segurança, pinturas de capacete e inscrição gratuita para o GP Brasil 2020, que promete ser ainda mais emocionante e disputado.

Foi um momento de confraternização e diversão destes pilotos que partilham da mesma paixão pelo kartismo.