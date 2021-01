Ver o técnico Jorge Sampaoli satisfeito é algo raro. Sempre inquieto, o comandante atleticano costuma sempre destacar a "falta de algo a mais". Contudo, não foi o que aconteceu nesta quarta-feira (20). Apesar do gol de empate sofrido aos 40 minutos do segundo tempo, na Arena do Grêmio, o comandante do Alvinegro destacou a participação dos jogadores no Sul do país.

"Penso que foi um jogo muito intenso para nós. Podíamos ter ganhado. Jogamos como time grande e não podemos lamentar. O Grêmio aqui é muito forte, havia ganhado todos os últimos 7 jogos. Não podemos ficar na bronca pelo empate e sim dar valor pelo o que fez o time hoje", comentou Sampaoli

"Era um jogo difícil para entrar, mas vi muitos jogadores cansados, sentindo a exigência da partida. Os que entraram se esforçaram, mas o Grêmio já tinha a posse no segundo tempo e ficou mais complicado. Eles fizeram cinco alterações e nós também tivemos que mexer. Acredito que o jogo era para nós, do princípio ao fim", finalizou.

No próximo sábado (23), o Atlético encara o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro.