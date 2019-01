Rômulo é o primeiro reforço do Grêmio para a temporada 2019. Nesta quinta-feira (3), a diretoria do clube gaúcho anunciou a contratação do volante, que estava no Flamengo e chegou ao time cedido por empréstimo até o fim do ano.



Além de Rômulo, o Grêmio deve oficializar nas próximas horas a contratação de outro jogador que está no futebol do Rio. Se trata do goleiro Julio Cesar, que até já desembarcou em Porto Alegre e estava no Fluminense, sendo que a sua chegada tentará compensar a perda de Marcelo Grohe, que se transferiu para o Al-Ittihad, da Arábia Saudita.



Rômulo, de 28 anos, estava no Flamengo desde 2017, mas não conseguiu se destacar no futebol do Rio, tanto que só disputou 39 jogos pelo time em duas temporadas, com apenas um gol marcado, sendo que jogou apenas 13 vezes em 2018. Por isso, o time aceitou negociar o volante, com quem possui contrato até o fim de 2020.



Formado nas divisões de base do pernambucano Porto, Rômulo se destacou pelo Vasco, que em 2012 o negociou com o Spartak Moscou, da Rússia. O volante também já foi convocado para defender a seleção brasileira em oito oportunidades, entre 2011 e 2014.



A chegada de Rômulo é uma ação da diretoria do Grêmio para minimizar os efeitos da saída do volante Ramiro, que se transferiu ao Corinthians. Além disso, Cícero não fechou um acordo para permanecer no clube em 2019. E ele deverá disputar uma vaga no meio-campo gremista com Maicon, Michel e Matheus Henrique.



No Grêmio, Rômulo terá um calendário cheio em 2019, pois o time gaúcho vai disputar o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro na temporada.