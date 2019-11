A incontestável vitória por 2 a 0 sobre o Internacional, domingo, (03) levou o Grêmio a exaltar a sua supremacia no atual recorte histórico sobre o rival. Em 2019, o time tricolor não perdeu sequer um Gre-Nal, com duas vitórias e três empates, além da conquista do título gaúcho sobre o oponente.



O resultado também foi fundamental para a disputa por uma vaga na Copa Libertadores. Afinal, o Grêmio chegou aos 50 pontos, em quinto lugar, abrindo quatro de vantagem para o Inter, que está na sétima colocação, fechando a zona de classificação ao torneio continental.



O Grêmio também ampliou uma invencibilidade como mandante no Gre-Nal. Afinal, chegou aos 11 jogos sem perder para o rival em casa, algo que não acontece desde 2014.



"Nossa supremacia existe há três anos. Esse ano comprovou. O Grêmio não perdeu, tomou um gol, quem fez foi o Paulo Miranda", afirmou o técnico Renato Gaúcho, lembrando que a única vez em que o Grêmio foi vazado pelo Inter nesta temporada se deu com um gol contra.



Renato também fez questão de destacar a supremacia do Grêmio no clássico do último domingo. O seu time finalizou 21 vezes, contra apenas cinco do rival, que nem conseguiu acertar a meta defendida por Paulo Victor. Por isso, acredita que o placar poderia até ter sido mais dilatado.



"Com todo respeito ao Internacional, mas quem viu o jogo, foi um massacre. Ficou barato ter sido só 2 a 0. O Inter não deu um chute no gol. Não foi ordem minha, mas se o time não tira o pé, seria goleada", disse. "Jogamos sufocando, dentro do campo do adversário. O Paulo Victor foi um espectador", acrescentou.



Empolgado com a vitória no clássico, o Grêmio voltará a jogar na quinta-feira, quando receberá, na sua arena, o CSA, pela 31ª rodada do Brasileirão. O elenco está de folga nesta segunda e voltará a treinar na terça-feira.