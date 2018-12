O atacante Luan está por detalhes para ser anunciado como jogador do Cruzeiro. A única pendência no momento é o tempo de contrato do jogador com a Raposa.

Segundo apurou o Hoje em Dia, o Cruzeiro ofereceu vínculo de quarto anos e o empresário do atleta quer que o acordo seja válido por cinco temporadas. A informação foi primeiramente divulgada pela Rádio Itatiaia.

Ainda de acordo com informações recebidas pelo HD, detalhe esse que não impedirá o anúncio oficial da contratação de Luan neste fim de semana.

Em relação ao meia Thiago Neves, o atacante Raniel e o zagueiro Murilo, todos já acertaram detalhes contratuais com o Tricolor Gaúcho.