O último asterisco da classificação da Série A do Campeonato Brasileiro será tirado da tabela na noite desta quinta-feira (28), quando Grêmio e Atlético jogam às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, partida adiada da 23ª rodada da competição. E o Atlético tem interesse direto no confronto.

A vitória por 2 a 0 sobre o Santos, na última terça-feira (26), fez com que o Galo voltasse ao terceiro lugar do Brasileirão. Mas esta posição será perdida em caso de vitória flamenguista na capital gaúcha.

Apesar da negociação com o futebol árabe, Everton Ribeiro viajou com o Flamengo para Porto Alegre para encarar o Grêmio, nesta quinta-feira

Se o Grêmio, que é sexto, ganhar, ele toma a quinta posição do Palmeiras e fica a um ponto do Flamengo, que é quarto, e três do Atlético, o terceiro. Só com os três pontos o tricolor gaúcho mantém suas chances de brigar pelo título nas seis rodadas finais da Série A do Brasileiro.

Saída

No Flamengo, o meia Everton Ribeiro, que tem proposta para voltar ao Mundo Árabe, viajou com a delegação e deve jogar, mas não está descartada a sua saída do time da Gávea, que pede R$ 65 milhões por sua liberação.

O goleiro Diego Alves, machucado, segue sendo substituído por Hugo Souza. Na vaga de Rodrigo Caio, com lesão muscular, segue Gustavo Henrique, que forma dupla com o volante Willian Arão, que tem jogado improvisado.

No ataque, livre de suspensão, o atacante Bruno Henrique retorna.

No Grêmio, Renato Gaúcho, que ameaçou escalar o sub-23 após a derrota de 2 a 1 para o Internacional, no último domingo, manda a campo a força máxima.

Uma ausência será o zagueiro Geromel, machucado, que não joga mais na temporada.

A FICHA DO JOGO

GRÊMIO

Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Maicon (Lucas Silva), Matheus Henrique, Jean Pyerre, Alisson e Pepê; Diego Souza. Técnico: Renato Gaúcho

FLAMENGO

Hugo Souza, Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

DATA: 28 de janeiro de 2021

HORÁRIO: 20h

ESTÁDIO: Arena do Grêmio

CIDADE: Porto Alegre

MOTIVO: Jogo atrasado da 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

ARBITRAGEM: Rodolpho Toski Marques, auxiliado por Bruno Boschilia e Victor Hugo Imazu dos Santos, todos do Paraná

VAR: Adriano Milczvski (PR)

TRANSMISSÃO: Premiere