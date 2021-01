O Atlético corria o risco de perder duas posições antes de entrar em campo pela 29ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na próxima segunda-feira (11), quando encara o Bragantino, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, o que provocaria sua saída do G-4, grupo que garante vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2021. Mas isso não acontecerá mais, pois neste sábado (9), o Grêmio ficou no 0 a 0 com o Fortaleza, no Castelão.

Grêmio perdeu a chance de assumir a vice-liderança do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Fortaleza por 0 a 0, no Castelão

O tricolor gaúcho, vencendo, pelo menos dormiria na vice-liderança, mas com a igualdade na capital cearense chegou aos mesmos 49 pontos de Flamengo e Atlético, mas segue na quinta colocação, pois é superado por ambos no número de vitórias.

Assim, o Galo pode perder no máximo uma posição antes de encarar o Massa Bruta, e isso acontece se o Flamengo não perder para o Ceará, neste domingo (10), às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

O máximo que o time de Jorge Sampaoli pode alcançar nesta 29ª rodada é a recuperação da vice-liderança, e isso acontece se o Internacional não ganhar do Goiàs, neste domingo, às 18h15, no Beiro-Rio, e ele conseguir resultado superior ao Colorado e pelo menos igual ao do Flamengo.

Outros jogos

Neste sábado, o Palmeiras se aproximou de Grêmio, Flamengo e Atlético, pois chegou aos 47 pontos com a vitória de 1 a 0 sobre o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife. No Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba se manteve na lanterna do Brasileirão ao empatar o clássico com o Athletico-PR por 0 a 0.