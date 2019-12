Ronaldo Granata assinou a renúncia à segunda vice-presidência do Cruzeiro no início da noite desta sexta-feira (20). Último integrante da chapa vencedora das últimas eleições a deixar o clube, ele segue o mesmo caminho de Wagner Pires e Sá e Hermínio Lemos, que já tinham pedido os seus desligamentos na manhã desta sexta-feira.

Dois pontos travavam a renúncia de Ronaldo Granata. Em primeiro lugar ele não queria que seu gesto fosse conjunto ao de Pires de Sá e Hermínio Lemos, pois apesar de ter sido eleito ao lado deles, praticamente não participou da gestão, não sendo inclusive citado em nenhuma das graves denúncias contra o clube.

Ronaldo Granata no momento em que assina sua renúncia à vice-presidência do Cruzeiro

Isso porque ele rompeu com o grupo antes mesmo da posse e foi oposição em todo o período de Wagner Pires de Sá á frente do clube. Isso foi rompido apenas na semana passada, quando assumiu o comando das categorias de base, cargo que deve deixar com a sua renúncia.

Outro ponto é que o documento feito pelo presidente do Conselho Deliberativo, José Dalai Rocha, na visão dos advogados de Granata, poderia acarretar no comprometimento do seu patrimônio no futuro.

Como o Hoje em Dia antecipou, o que promoveu o acordo foi a intervenção de um advogado cruzeirense, Kris Brettas, que já foi conselheiro do clube.

Ele, que esteve a frente de praticamente todas as ações da oposição na crise política vivida pelo clube neste ano, fez contato com o segundo vice-presidente, Ronaldo Granata, que não aceitava os termos da renúncia. E um novo documento foi feito.

“O Kris Bretas me ligou, disse que o José Dalai Rocha reconheceu um erro na ata preparada anteriormente e tudo vai ser resolvido”, revelou Granata ao hoje em Dia, por telefone, no meio da tarde desta sexta-feira.

No final da tarde, no escritório dos advogados de Granata, foi redigido um documento que contemplou o que o segundo vice-presidente do clube pretendia para deixar o cargo.

Futuro

Com a renúncia de toda a diretoria do Cruzeiro, José Dalai Rocha assume a presidência. E vai formar um Conselho de Notáveis, algo previsto no Estatuto do clube, que será o responsável pela administração por um período de dois meses, pois terão de ser convocadas novas eleições.

Segundo a Ata de Reunião Conjunta da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e da Presidência e Vice Presidência do Clube, documento feito por Dalai Rocha e que não agradou a Granata, os integrantes do Conselho de Notáveis serão os seguintes: Pedro Lourenço, Emílio Brandi, Pietro Sportelli, Alexandre de Souza Faria, Carlos Ferreira Rocha, Jarbas Matias dos Reis, Saulo Tomaz Froes e Walter Cardinali.

Leia a carta de renúncia de Ronaldo Granata: