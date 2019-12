O segundo vice-presidente do Cruzeiro, Ronaldo Granata, encaminhou no final da manhã desta quarta-feira (18) uma carta ao atual presidente do Conselho Deliberativo do clube, José Dalai Rocha, em que deixa evidente sua intenção de renunciar ao cargo caso seja mesmo formado um conselho gestor para tocar o clube.

Mas no documento, em nenhum dos sete parágrafos, há um pedido de renúncia, mas apenas o desejo de contribuir com a reconstrução do clube.

Ele revela ainda, logo no início, que se afastou da atual diretoria por perceber que as práticas implementadas colocavam o Cruzeiro em risco.

Confira a carta de Ronaldo Granata a José Dalai Rocha:

O CRUZEIRO PRIMEIRO

Meu foco sempre foi e será o Cruzeiro.

Por essa razão, eu me afastei da diretoria tão logo percebi os rumos e as práticas implementadas e passei a alertar para os riscos que o Cruzeiro estava correndo. E tudo se confirmou.

Não fui e nem sou investigado. Jamais tive a polícia na minha porta. E nunca compactuei com malfeitos no clube.

Mas sou hoje vítima de uma campanha difamatória, infame e injusta, por parte de pessoas que se omitiram ou foram coniventes quando ainda era tempo de evitar o pior.

Não tenho interesses pessoais. Se não posso contribuir, como era meu desejo, para a reconstrução do nosso clube, levando-o de volta ao lugar de grandeza que sempre ocupou, não serei obstáculo.

Se a opção for por novos gestores no Cruzeiro, serei o primeiro a desejar sucesso, para o bem do clube.

Continuarei, como torcedor que sempre fui, apoiando meu time, ao lado da torcida que sempre respeitei.

Atenciosamente,

Ronaldo Granata

Segundo vice-presidente do Cruzeiro