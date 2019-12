A intervenção de um advogado cruzeirense, Kris Bretas, que já foi conselheiro do clube, vai colocar fim na polêmica envolvendo a renúncia da chapa encabeçada por Wagner Pires de Sá.

Ele, que esteve à frente de praticamente todas as ações da oposição na crise política vivida pelo clube neste ano, fez contato com o segundo vice-presidente, Ronaldo Granata, que não aceitava os termos da renúncia. E um acordo foi fechado.

A torcida faz forte pressão pela renúncia de todos os dirigentes eleitos do Cruzeiro para que um Conselho de Notáveis possa comandar o clube antes de novas eleições no ano que vem

“O Kris Bretas me ligou, disse que o José Dalai Rocha reconheceu um erro na ata preparada anteriormente e tudo vai ser resolvido”, garante Granata.

Segundo o dirigente, que rompeu com Wagner Pires de Sá antes mesmo da posse, no ano passado, mas não renunciou ao cargo, o documento podia lhe render problemas no futuro.

“Da maneira como estava, tinha um erro lá que estava colocando o meu patrimônio em risco. Assim que tiverem o documento da maneira que o Kris Bretas me passou, assino. Acredito que no máximo até segunda-feira isso estará pronto”, revela o segundo vice-presidente do Cruzeiro.

Ainda na tarde desta sexta-feira (20) acontece o encontro de Granata com Bretas para que seja acertado o documento da sua renúncia.

No início da tarde desta quarta-feira, Granata convocou a imprensa para uma reunião no escritório de seus advogados. E o ponto principal destacado foi a discordância com a Ata de Reunião Conjunta da Mesa Diretora do Conselho Deliberativo e da Presidência e Vice Presidência do Clube.

A pressão em cima de Ronaldo Granata é tanta, que o grupo que convocou todos os protestos até agora promete um Réveillon antecipado na porta da residência do segundo vice-presidente se ele não assinar à renúncia.

Nesta sexta-feira, Wagner Pires de Sá e o primeiro vice, Hermínio Lemos, entregaram suas cartas de renúncia ao presidente do Conselho Deliberativo, José Dalai Rocha.

Legalmente, após cumpridas as exigências legais, Granata, como segundo vice, passaria a ser o presidente do Cruzeiro. Mas ele garante que assinará o documento de renúncia assim que lhe for apresentado de maneira que não comprometa seu patrimônio.

