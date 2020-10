Apresentado oficialmente nesta quarta-feira (21) como jogador do Atlético, o meio-campista Matías Zaracho não vestirá a camisa 10 do alvinegro, como alguns esperavam. O motivo? Gratidão.

Contratado junto ao Racing, clube que o revelou para o mundo da bola e no qual ganhou projeção, o jogador de 22 anos escolheu a 15 para homenagear um grande amigo e conselheiro que o ajudou a despontar no futebol; o experiente Lisandro López, de 37 anos.

Quando chegou ao time de Avellaneda, Lisandro vestiu a camisa 15. Na segunda passagem, precisou mudar a numeração para a 9, mas, assim que pôde, pediu para que houvesse a troca para a antiga.

"Contente por estar aqui, expectativa muito alta. O número 15 da camisa é por um amigo que me ajudou no Racing, sou muito agradecido. E este é um pequeno detalhe para agradecer a ele por sempre me apoiar em todo momento", destacou Matías na Cidade do Galo.

O novo reforço do Atlético, que se tornou a contratação mais cara da história dos mineiros - a negociação girou na casa dos R$ 33 milhões -, tinha Lisandro como uma espécie de conselheiro. A dupla, inclusive, dividia quarto nas concentrações. Na Argentina, dizem que López o "adotou" assim que subiu ao time principal.



Confira a entrevista completa de Zaracho: