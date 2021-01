Revelado pelo América, o lateral-direito Danilo Luiz, mais uma vez, demonstrou a gratidão que alimenta pelo Alviverde. Por meio de suas contas nas redes sociais, o jogador da Juventus, da Itália, e também da Seleção Brasileira, parabenizou o Coelho pelo retorno à elite do Campeonato Brasileiro.

"Com um pouco de atraso mas n poderia deixar de celebrar o acesso do @AmericaMG pra série A do Brasileirão, com um trabalho incrível do Lisca, diretoria e atletas. Mostrando que planejamento fora de campo e um bom (ótimo) plano tático , são pontos importantes pro sucesso!", publicou.

