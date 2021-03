Os graves impactos da pandemia de coronavírus em todo o país impactaram na data de início do Campeonato Brasileiro Feminino A-1.

A primeira rodada do torneio, previamente marcada para o dia 28 de março, foi adiada para o dia 17 de abril, justamente para se adequar ao reforço das medidas restritivas adotadas em todo território nacional.

Único representante de Minas na competição, o Cruzeiro vai estrear no dia 18 de abril, às 18h, diante do Real Brasília, no SESC Venda Nova.

Além do Cruzeiro, outros 15 clubes disputam a competição, com Corinthians, atual campeão, Avaí/Kindermann, Palmeiras, São Paulo, Santos, Internacional, Ferroviária, Grêmio, Flamengo, São José, Minas Brasília, e as quatro equipes que conquistaram o acesso pela Série A-2: Napoli-SC, campeão da segunda divisão, Botafogo, Bahia e Real Brasília.

Regulamento

A primeira fase do campeonato será realizada em formato de pontos corridos entre os 16 participantes. Ao final das 15 rodadas, as oito melhores equipes avançam para as quartas de final, em jogos de ida e volta em mata-mata. Segundo a CBF, após definidos os oito clubes classificados, o torneio terá uma pausa por conta dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em julho. E a segunda fase está prevista para iniciar em agosto. As finais do Brasileiro Feminino A-1 também já têm datas pré-definidas, nos dias 12 e 26 de setembro.

Confira a tabela do Cruzeiro no Brasileiro

18/04 - Domingo - 18h - Cruzeiro x Real Brasília-DF

21/04 - Quarta - 17h - Grêmio x Cruzeiro

24/04 - Sábado - 19h - Palmeiras x Cruzeiro

28/04 - Quarta - 15h - Cruzeiro x São José

02/05 - Domingo - 15h - Minas Brasília x Cruzeiro

09/05 - Domingo - 15h - Cruzeiro x Botafogo

12/05 - Quarta - 15h - Kindermann Avaí x Cruzeiro

16/05 - Domingo - 15h - Cruzeiro x Napoli

23/05 - Domingo - Ferroviária x Cruzeiro

26/05 - Quarta - Cruzeiro x São Paulo

30/05 - Domingo - Internacional x Cruzeiro

02/06 - Quarta - Cruzeiro x Flamengo

06/06 - Domingo - Corinthians x Cruzeiro

20/06 - Domingo - Cruzeiro x Bahia

24/06 - Quarta - Santos x Cruzeiro